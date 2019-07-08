В Омске ищут пропавшего 83-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 07:07 2019-07-08T07:07:20+03:00

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В Омской области пропал 83-летний пенсионер. Чулпанов Якуб Мухаметович ушел из своего дома в селе Петелино Тевризского района Омской области. Информацию о поисках мужчины разместили в группе поискового отряда «Лиза-Алерт». Как сообщают волонтеры, мужчина пропал еще утром 6 июня и до сих пор домой не возвращался.

Дедушка может находиться в любом районе Омской области. Также он мог идти по трассе в Тевризском районе, поэтому водителей просят посмотреть видеорегистраторы, возможно, они видели пожилого человека. Волонтеры отметили, что он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего мужчины: рост 178, глаза голубые, волосы седые. Он был одет в черный пиджак, синюю рубашку, тельняшку, темно-синие спортивные штаны и черные резиновые сапоги. Всех, кто видел мужчину, просят позвонить в полицию или волонтерам, по указанному в листовке номеру.

ИСТОЧНИК KP.RU