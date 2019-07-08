В Омск на этой неделе придут жара и грозы

СЕГОДНЯ 06:49 2019-07-08T06:49:11+03:00

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Синоптики на этой неделе в нашем регионе прогнозируют настоящую жару. И если на предыдущей неделе, столбик термометра поднимался только до +27 градусов, то на этой неделе можно смело ждать больше 30 градусов.

Потеплеет в Омске уже сегодня, 8 июля. Как сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Омске ожидается от +23 до +28 градусов. Однако они обещают дождь и грозу. В последующие дни и до конца недели, температура воздуха будет только расти.

По данным открытых интернет-источников, дожди закончатся в Омске в среду, 10 июля. После этого температура воздуху будет подниматься до +30..+36 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU