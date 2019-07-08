СЕГОДНЯ 04:32 2019-07-08T04:32:58+03:00

На трассе под Омском машина улетела в кювет и перевернулась Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Все случилось накануне днем на 73 километре трассы «Омск-Тара. 44-летний водитель ехал по трассе на своем стареньком «ИЖ-2715». В районе 73 километра он внезапно не справился с управлением. Сначала машина съехала в левый кювет, а затем опрокинулась.

- В результате ДТП водителя автомобиля и пассажира - женщину 77 лет госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в Госавтоинспекции.

Что стало причиной аварии пока неизвестно, возможно, водителю стало плохо за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU