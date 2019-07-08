На трассе под Омском машина улетела в кювет и перевернулась
Водителя и пассажирку увезли в больницу
На трассе под Омском машина улетела в кювет и перевернуласьФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:
Все случилось накануне днем на 73 километре трассы «Омск-Тара. 44-летний водитель ехал по трассе на своем стареньком «ИЖ-2715». В районе 73 километра он внезапно не справился с управлением. Сначала машина съехала в левый кювет, а затем опрокинулась.
- В результате ДТП водителя автомобиля и пассажира - женщину 77 лет госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в Госавтоинспекции.
Что стало причиной аварии пока неизвестно, возможно, водителю стало плохо за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU