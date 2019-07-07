В Омской области град размером с черешню побил все огороды

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-07T09:42:49+03:00

Жители жалуются: урожая в этом году точно не будет

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Вечером субботы и ночью в Омской области бушевала непогода. Поднялся сильный ветер, заметно похолодала, обрушился ливень. В некоторых района регионе выпал град. Сельчане жалуются на стихию и уже подсчитывают убытки. В некоторых селах град, достигавший размера крупной черешни, побил все растения на огородах. Фото последствий появилось в соцсетях.

- С 17 до 19 часов вечера в селе Андреевка Саргатского района прошел страшный шторм. Ужасные порывы ветра, ливень такой, что в пределах метра уже ничего не было видно. Град размером с большую вишню. Побило все, весь сад и огород, - пожаловался на непогоду один из сибиряков.

Добавим, что в субботу утром региональное МЧС сообщало в СМС-расссылке о надвигающейся стихии. Было объявлено штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU