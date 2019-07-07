В Омске завелся снайпер, стреляющий по стеклам машин

СЕГОДНЯ 06:06 2019-07-07T06:06:05+03:00

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Владельцы машин в частном секторе на улицах Северные уже несколько дней находятся в страхе. Люди боятся оставлять свои авто. А все из-за того, что в микрорайоне завелся неизвестный стрелок. Он бьет стекла машин. Повреждение получило уже не одно авто. На это пожаловался один из омичей в социальных сетях.

- На Северных появился стрелок. Из пневматики стреляет по стеклам машин. Старайтесь не оставлять авто на ночь у домов, - написала кто-то из омичей и в доказательство приложил фото иномарки с разбитыми стеклами.

Омичи в комментариях недоумевают, кому это понадобилось. Многие советуют пострадавшим обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU