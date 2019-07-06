В Омске объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-06T10:23:15+03:00

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В Омске в ближайшие сутки погода сильно испортится - на территории региона объявили штормовое предупреждение. Погода поменяется уже сегодня, 6 июля.

- Во второй половине дня 6 июля с сохранением ночью 7 июля местами по области и в городе ожидается дождь, гроза, шквалистое усиление ветра порывами 19-24 м/с, возможен град, - сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС напомнили омичам о правилах поведения по плохих погодных условиях. При сильном ветре следует лучше отойти от линий электропередач, деревьев и рекламными щитами. Водителей просят соблюдать правила и скоростной режим, а машины парковать подальше от деревьев и рекламных щитов. В грозу лучше находиться дома и выключать все электроприборы. При возникновении происшествий лучше сразу позвонить 101.

ИСТОЧНИК KP.RU