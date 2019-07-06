2019-07-06T10:23:15+03:00
Происшествия

В Омске объявили штормовое предупреждение

Ожидается гроза, сильный ветер и град
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске объявили штормовое предупреждениеВ Омске объявили штормовое предупреждениеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Омске в ближайшие сутки погода сильно испортится - на территории региона объявили штормовое предупреждение. Погода поменяется уже сегодня, 6 июля.

- Во второй половине дня 6 июля с сохранением ночью 7 июля местами по области и в городе ожидается дождь, гроза, шквалистое усиление ветра порывами 19-24 м/с, возможен град, - сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС напомнили омичам о правилах поведения по плохих погодных условиях. При сильном ветре следует лучше отойти от линий электропередач, деревьев и рекламными щитами. Водителей просят соблюдать правила и скоростной режим, а машины парковать подальше от деревьев и рекламных щитов. В грозу лучше находиться дома и выключать все электроприборы. При возникновении происшествий лучше сразу позвонить 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Страшно на улицу выйти»: омичи пожаловались на бешеных сов, живущих по соседству
В Омске собака спасла омичей от коллектора, выбивающего долги
Пьяная омичка устроила аварию с двумя пострадавшими
Омская пенсионерка отдала «работнице банка» 370 тысяч
Ураганный ветер в Омске выворачивал деревья с корнями
«Автоцентр «Евразия» вошел в ТОП-5 лучших дилерских центров Renault в России
Шпиль на известном доме в центре Омска может обрушиться
«Дом.ru»: скорость выше, каналов больше, цена - та же
В Омске продают шикарный коттедж за 109 миллионов
Омичей за шум ночью будут штрафовать до 5 тысяч
И снова в бой: сибиряк примет участие в главном мировом турнире по становой тяге
Почта России бесплатно доставит гуманитарную помощь в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области
В мэрии Омска прокомментировали провал дороги на набережной Тухачевского
Омич убил бывшего парня своей девушки из-за шаурмы
«Миссис Россия» из Омска: Стюарды кричали в самолете, что я сплю на платном месте
Финалист шоу «ПЕСНИ» из команды Фадеева стал участником «Дома-2»!
УМВД: В Омске 80% аварий случается из-за плохих дорог и отсутствия разметки