2019-07-06T09:19:56+03:00
Общество

«Страшно на улицу выйти»: омичи пожаловались на бешеных сов, живущих по соседству

Они держат в страхе всю округу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи пожаловались на бешеных сов, живущих по соседствуОмичи пожаловались на бешеных сов, живущих по соседствуФото: Алексей ФОКИН
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В социальных сетях омичи опубликовали необычную жалобу, которая похожа буквально на крик души - в одном из домов в Омске жителей терроризируют совы. Три совы поселились возле дома и держат в страхе всю округу, они нападают на собак и кошек. Местные жители опасаются, что совы станут нападать на людей и детей.

- Да, нам тоже сначала было смешно, сейчас уже не до смеха. В первую нашу встречу сова напала на собаку,сейчас встречаемся с ними каждую ночь(поздно гуляем с собакой) постоянно нападают на собаку. Обойти их никак, потому как живут они на дереве возле подьезда. Соседи говорят,что они таскают кошек, - рассказал местный житель.

Омичи спрашивают, куда обратиться по поводу таких необычных соседей, и что предпринять в такой ситуации. В комментариях к записи омичи посоветовали автору поста завести собаку покрупнее и гулять в светлое время суток или с фонариком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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