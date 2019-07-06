В Омске собака спасла омичей от коллектора, выбивающего долги

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-06T08:58:41+03:00

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Семейная пара задолжала по кредиту, и однажды к ним нагрянул коллектор. Мужчина хотел припугнуть должников и убедиться в том, что они проживают именно по тому адресу, который указан в анкете банка. Однако когда мужчина пришел к ним в частный дом в Кировском округе, то на него внезапно накинулась собака. Огромный пес повалил коллектора на снег.

- Собака схватила за брюки и порвала их, прокусила ногу в области колена, при падении был получен синяк на правом бедре. Нападением собаки причинен вред здоровью, испорчен костюм, от падения поврежден мобильный телефон, - сообщили в пресс-службе Кировского суда.

После нападения коллектор пошел в суд за компенсацией морального вреда. Всего он хочет взыскать больше 30 тысяч компенсации - 7 000 рублей за испорченный костюм, 7 500 рублей за поврежденный телефон, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы на услуги представителя в размере 8 000 рублей и госпошлину в размере 580 рублей. Иск будут рассматривать в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU