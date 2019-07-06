2019-07-06T08:41:08+03:00
Происшествия

Пьяная омичка устроила аварию с двумя пострадавшими

Их увезли на скорой
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяная омичка устроила аварию с двумя пострадавшимиПьяная омичка устроила аварию с двумя пострадавшимиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась в селе Знаменское в Омской области сегодня ночью. 35-летняя омичка ехала со стороны улицы Тарская в сторону улицы 40 лет Победы в селе. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и стала съезжать в левый кювет. Омичка съехала и вырезалась прямиком в ограду жилого дома.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Шевроле Нива» доставлены в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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