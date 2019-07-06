Пьяная омичка устроила аварию с двумя пострадавшими
Их увезли на скорой
Пьяная омичка устроила аварию с двумя пострадавшимиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:
Авария случилась в селе Знаменское в Омской области сегодня ночью. 35-летняя омичка ехала со стороны улицы Тарская в сторону улицы 40 лет Победы в селе. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и стала съезжать в левый кювет. Омичка съехала и вырезалась прямиком в ограду жилого дома.
- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Шевроле Нива» доставлены в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU