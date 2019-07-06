2019-07-06T07:27:20+03:00
Общество

Омская пенсионерка отдала «работнице банка» 370 тысяч

Мошенницу пока не нашли
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омская пенсионерка отдала «работнице банка» 370 тысячОмская пенсионерка отдала «работнице банка» 370 тысячФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Пожилой женщине позвонила девушка, которая представилась сотрудницей известного банка. Она сказала 60-летней пенсионерке, что с ее счета пытаются снять деньги. После этого хитрая мошенница передала трубку якобы старшему менеджеру, который убедил женщину сказать все пароли, которые приходят в смс, чтобы сохранить сбережения.

- Через некоторое время пенсионерка обнаружила, что все ее накопления пропали. О мошеннических действиях неизвестных она сообщила в полицию и предоставила имеющиеся аудиозаписи. В настоящее время они изучаются оперативниками, - рассказали в полиции.

У пенсионерки с карты исчезли 373 тысячи рублей. В полиции завели уголовное дело, однако мошенницу пока не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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