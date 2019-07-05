Шпиль на известном доме в центре Омска может обрушиться
На доме появилась предостерегающая табличка
Шпиль на известном доме в центре Омска может обрушитьсяФото: vk.com
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Знаменитый дом со шпилем, который находится в центре города на проспекте Карла Маркса в районе остановке «Голубой огонек», начал разрушаться. На доме жильцы повесили объявление, в котором попросили быть внимательнее.
Крыша здания находится в аварийном состоянии и может разрушиться в любую секунду. По информации «СуперОмска», жильцы дома говорят о том, что с крыши может обрушиться штукатурка или кирпичи, а шпиль и вовсе накренился и может рухнуть.
Жители дома бьют тревогу с января этого года, тогда они жаловались, дом, построенный в 1951 году, разрушается, а его облик оставляет желать лучшего.
ИСТОЧНИК KP.RU