2019-07-05T14:27:09+03:00
Общество

Шпиль на известном доме в центре Омска может обрушиться

На доме появилась предостерегающая табличка
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Шпиль на известном доме в центре Омска может обрушитьсяШпиль на известном доме в центре Омска может обрушитьсяФото: vk.com
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Знаменитый дом со шпилем, который находится в центре города на проспекте Карла Маркса в районе остановке «Голубой огонек», начал разрушаться. На доме жильцы повесили объявление, в котором попросили быть внимательнее.

Крыша здания находится в аварийном состоянии и может разрушиться в любую секунду. По информации «СуперОмска», жильцы дома говорят о том, что с крыши может обрушиться штукатурка или кирпичи, а шпиль и вовсе накренился и может рухнуть.

Жители дома бьют тревогу с января этого года, тогда они жаловались, дом, построенный в 1951 году, разрушается, а его облик оставляет желать лучшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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