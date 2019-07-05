Омичей за шум ночью будут штрафовать до 5 тысяч

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-05T13:27:41+03:00

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Теперь омским полицейским разрешили штрафовать шумных соседей, на которых жалуются жильцы дома. Как рассказали в полиции, правительство Омской области и региональное УМВД подписали соглашение о делегировании полиции некоторых полномочий по составлению административных протоколов. В их число входят протоколы за шум.

Раньше сотрудники полиции могли приехать на вызов и провести беседу с шумным нарушителем. Теперь же они имеют право его оштрафовать на немалую сумму. В Омской области шуметь запрещено с 22.00 до 8.00, а также с 13.00 до 14.00. За громкие вечеринки в это время или другой шум штрафы составляют от 1 до 5 тысяч рублей для граждан. Для должностных лиц суммы выше – от 1 до 10 тысяч рублей, юридические лица заплатят от 3 до 50 тысяч рублей.

Закон начнет действовать уже с завтрашнего дня, 6 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU