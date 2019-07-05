Омич убил бывшего парня своей девушки из-за шаурмы

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-05T12:55:55+03:00

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Все произошло в одном из домов по улице Карла Маркса в Омске. 25-летний омич пришел в гости к своей бывшей девушке, которая уже жила с другим молодым человеком. Все вместе они сначала выпивали, а поздно ночью омич собрался за шаурмой. Его бывшая попыталась остановить молодого человека, и это не понравилось новому возлюбленному девушки. Между парнями завязалась драка, после которой омич ушел.

- Когда через некоторое время он с едой вернулся, то девушка и подозреваемый уже спали. Утром подозреваемый, опять увидев в квартире бывшего парня своей девушки и вспомнив прежнюю обиду, взял кухонный нож, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Ревнивый омич нанес бывшему парню девушки несколько ударов ножом. Испугавшись, девушка сразу же вызвала скорую, однако медики ничем не смогли помочь молодому человеку – он скончался в больнице. Сейчас на 27-летнего парня завели уголовное дело по статье «Убийство», а его заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU