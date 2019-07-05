«Миссис Россия» из Омска: Стюарды кричали в самолете, что я сплю на платном месте

СЕГОДНЯ 12:19 2019-07-05T12:20:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприятные минуты пришлось пережить красавице из Омска во время перелета домой. Победительница конкурса «Миссис Россия Мира» возвращалась из столицы в родной город. По словам Екатерины Кузнецовой, она сильно устала. Рядом с ее креслом было два свободных места. Девушка решила занять их, чтобы поспать. Но стюардессы были против. Из-за этого между сибирячкой и представителями авиакомпании начался конфликт. Бортпроводники стали настойчиво будить омичку.

- Не знаю, сколько времени прошло, как я погрузилась в крепчайший сон, но по ощущениям немного. Я не понимала, что происходит. Она говорила, что нельзя лежать, нужно занять свое место и сидеть на нем, - жалуется в своем Instagram Екатерина Кузнецова. - О, Боже!!!! Что это!? Я всю свою жизнь летаю и все время сплю на трех местах, если они свободны!

В итоге, по словам красавице, весь полет ей пришлось чувствовать себя преступницей.

ИСТОЧНИК KP.RU