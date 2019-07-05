Омичка, получившая маткапитал, лишила детей доли в квартире
Все произошло в Таврическом районе Омской области. Женщина, получив сертификат на материнский капитал, решила купить квартиру в Омске. Она оформила все бумаги в Пенсионном фонде и приобрела квартиру. В ней она должна была предоставить долю своим детям, однако даже спустя 4 года этого не сделала.
- В целях восстановления нарушенных прав несовершеннолетних прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании ответчицы оформить приобретенное жилье в долевую собственность на несовершеннолетних детей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Омичку по решению суда обязали предоставить детям долю в квартире, она должна будет сделать это в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU