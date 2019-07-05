2019-07-05T09:07:40+03:00
Происшествия

В аварии под Омском две машины столкнулись лоб в лоб

Водитель одной из них не справился управлением [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В аварии под Омском две машины столкнулись лоб в лобВ аварии под Омском две машины столкнулись лоб в лобФото: vk.com
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Об аварии, которая произошла в микрорайоне Новоалександровский, очевидцы рассказали в социальных сетях. На дороге, ведущей в микрорайон, столкнулись две легковушки. Очевидцы сообщили, что машины врезались практически лоб в лоб.

Авария случилась из-за того, что один из водителей не справился с управлением. Машины отечественного производства получили серьезные повреждения. У одной из легковушек настолько сильно замята передняя часть, что в комментариях к фотографиям с места ДТП кто-то из омичей предложил продать ему машину на металлолом. О причинах аварии ничего не сообщается, возможно, кто-то из водителей был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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