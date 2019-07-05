2019-07-05T06:52:12+03:00
Общество

За пассажирок, высунувшихся из окна, в Омске оштрафовали водителя

Так они отмечали «День России» [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
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В социальных сетях очевидцы выложили видео, на котором запечатлели «Форд» с высунувшимися в окно девушками в городке Нефтяников. Три девушки сели на открытое окно и высунулись из него наполовину. При этом они громко кричали и танцевали под громкую музыку, доносившуюся из машины. Все происходило в «День России», по всей видимости, так девушки решили отметить праздник и не думали о том, что могут выпасть на проезжую часть.

Только такое поведение не понравилось сотрудникам Госавтоинспекции. Они нашли владельца машины и выписали ему штраф за «нарушение правил перевозки людей». Однако штраф оказался очень маленьким – всего 500 рублей. В комментариях к видео омичи сетуют на то, что такое наказание водителя ничему не научит.

За пассажирок, высунувшихся из окна, в Омске оштрафовали водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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