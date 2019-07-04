2019-07-04T14:39:19+03:00
Происшествия

Омичка, поссорившись с парнем, выпила и устроила гонки в городе

Она врезалась в гараж
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка, поссорившись с парнем, выпила и устроила гонки в городеОмичка, поссорившись с парнем, выпила и устроила гонки в городеФото: Росгвардия по Омской области
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Молодая омичка поссорилась со своим знакомым и с горя решила выпить. Однако после этого женщину потянуло на геройство – она села за руль недавно купленной ей машины и с ветерком поехала по улицам Октябрьского округа. Только 30-летняя женщина не учла влияния алкоголя – ее резкие маневры из стороны в сторону привлекли внимание росгвардейцев, патрулировавших город.

- Заметив приближающийся патрульный автомобиль, находящаяся за рулем автотранспорта женщина решила развернуться, однако, при совершении маневра допустила столкновение с гаражом, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Водительского удостоверения у нее при себе не было, с собой она взяла только договор о купли-продажи «ВАЗа». Омичку задержали и доставили в отделение полиции. Скорее всего, ее лишат прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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