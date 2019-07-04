2019-07-04T14:22:41+03:00
Общество

Прокуратура нашла 3,2 тысячи нарушений при проведении мусорной реформы в Омске

Омичи продолжают жаловаться на проблемы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Прокуратура нашла 3,2 тысячи нарушений при проведении мусорной реформы в ОмскеПрокуратура нашла 3,2 тысячи нарушений при проведении мусорной реформы в ОмскеФото: Олег АДАМОВИЧ
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С апреля этого года в Омской области стартовала мусорная реформа. Однако не все пошло гладко с самого начала – омичи жаловались на неубранный мусор и на слишком высокие цены за его вывоз. Тарифы на вывоз мусора в регионе ФАС проверила после звонка омича Путинуоказалось, они завышены в два раза. С остальными нарушениями сейчас разбирается прокуратура.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в мае они организовали проверку по жалобам омичей, и нашли в общей сложности 3,2 тысячи нарушений. Оказалось, что в регионе недостаточно мест для временного накопления отходов, а многие места не соответствуют санитарным нормам. Также в Омской области существуют проблемы с обезвреживанием, утилизацией и размещением отходов.

Еще больше вопросов у прокуроров вызвали нелегальные свалки, которые заброшены годами. В некоторых местах города и области жители и вовсе не имеют мест для выбрасывания отходов. Помимо всего этого, в некоторых районах области работают мусоровозы, которые не оборудованы техникой для слежения – куда они сбрасывают мусор отследить невозможно.

Пока прокуроры выписали более 1 тысяч представлений, наказали 160 лиц, а в суд направили 80 исков. Однако пока в сфере обращения с отходами в Омске и области еще очень много проблем, которые требуют комплексного подхода к их решению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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