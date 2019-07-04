2019-07-04T12:53:13+03:00
Происшествия

Омичка на «Ленд Крузере» сбила мотоциклиста

Его увезли в больницу [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка на «Ленд Крузере» сбила мотоциклистаОмичка на «Ленд Крузере» сбила мотоциклистаФото: vk.com
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Авария случилась в центре города, на пересечении улиц 5-я Северная и Чернышевская. Очевидцы выложили в социальные сети фотографии с места происшествия. Омичка за рулем машины «Тойота Ленд Крузер» поворачивала налево и не уступила дорогу мотоциклисту. Женщина буквально снесла мотоциклиста, который получил серьезные травмы.

У владельца мотоцикла не было прав Фото: vk.com

У владельца мотоцикла не было правФото: vk.com

Очевидцы рассказали, что мужчина был в сознании после аварии, однако подняться самостоятельно он не смог. Прохожие вызвали ему скорую и пытались оказать первую помощь. Стало известно, что мужчину с травмами госпитализировали. Очевидцы сообщили, что у него не было прав, чтобы управлять мотоциклом. Сейчас полицейские будут устанавливать все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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