На омскую «Флору 2019» потратят 12 миллионов

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-04T12:17:19+03:00

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Традиционно, на день города в Омске, который пройдет 3 августа, состоится выставка «Флора». Цветочная выставка проходит в центре города, там омичи могут посмотреть на композиции, расположенные на газонах сквера. В этом году стоимость проведения праздника составляет 12 миллионов рублей. Как сообщается на портале Госзакупок, конкурс на установку композиций выиграл омский предприниматель, владелец сети «Цветы у Яблоньки». Для сравнения, в прошлом году на выставку потратили всего 3 миллиона, то есть в 4 раза меньше.

Цветочная выставка пройдет в Выставочном и Воскресенском скверах, а также на площадках на улицах Тарская, Партизанская и Ленина. Выставка будет объединена общей темой и приурочена к году театра. Первые композиции появятся уже к 1 августа, посмотреть на них можно будет еще неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU