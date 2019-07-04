2019-07-04T11:24:23+03:00
Общество

В Омске почти на сутки перекроют Любинский проспект

Там пройдет «Ночь музыки»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске почти на сутки перекроют Любинский проспектВ Омске почти на сутки перекроют Любинский проспектФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Ночь музыки» на Любинском проспекте в Омске пройдет 13 июля. Для проведения праздника движение перекроют по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Партизанской с 12 часов 13 июля до 6 часов 14 июля 2019 года. Распоряжение об ограничении движения уже подписала мэр города. С 10 часов 13 июля до окончания мероприятия на улице также запретят парковку. Общественный транспорт изменит свой маршрут и будет ходить в объезд Ленина.

Фестиваль Omsk Music Night будет проходить в Омске уже второй раз. Улица на время фестиваля превращается в большую музыкальную площадку, где будут выступать разные музыкальные коллективы города. Также ожидаются музыканты из других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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