Омич заставил скрипача играть ему «Мурку» и украл в это время смартфон

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-04T11:11:20+03:00

Омич заставил скипача играть ему «Мурку» и украл в это время смартфон Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Молодой скрипач шел по улице Масленникова и увидел нетрезвого мужчину, который буйно себя вел. Молодой человек сделал ему замечание, однако в ответ сначала услышал ругательства, а потом пьяный мужчина и вовсе стал преследовать скрипача. Когда мужчина догнал студента, он ударил его ногой в живот, а затем неожиданно потребовал, чтобы тот сыграл ему песню «Мурка». Пока скрипач исполнял композицию, омич украл у него телефон и убежал.

- Оперативники задержали 24-летнего подозреваемого по месту жительства в Октябрьском округе. Похищенный телефон он сдал в ломбард за 3 000 рублей, а деньги потратил на алкоголь, - рассказали в пресс-службе полиции.

Оказалось, что задержанный мужчина уже был судим за кражу и грабеж. На него завели очередное уголовное дело, по которому ему может грозить 4 года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU