Омич заставил скрипача играть ему «Мурку» и украл в это время смартфон
Молодой скрипач шел по улице Масленникова и увидел нетрезвого мужчину, который буйно себя вел. Молодой человек сделал ему замечание, однако в ответ сначала услышал ругательства, а потом пьяный мужчина и вовсе стал преследовать скрипача. Когда мужчина догнал студента, он ударил его ногой в живот, а затем неожиданно потребовал, чтобы тот сыграл ему песню «Мурка». Пока скрипач исполнял композицию, омич украл у него телефон и убежал.
- Оперативники задержали 24-летнего подозреваемого по месту жительства в Октябрьском округе. Похищенный телефон он сдал в ломбард за 3 000 рублей, а деньги потратил на алкоголь, - рассказали в пресс-службе полиции.
Оказалось, что задержанный мужчина уже был судим за кражу и грабеж. На него завели очередное уголовное дело, по которому ему может грозить 4 года тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU