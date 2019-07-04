2019-07-04T09:21:25+03:00
Общество

В Омске студенту-первокурснику в центре города разбили голову

Обидчикам может грозить до 8 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Аньков ВиталийФото: Аньков Виталий
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Все случилось в центре города на улице Маяковского. Оттуда в больницу скорой помощи доставили студента-первокурсника с проломленной головой. Медики диагностировали у него серьезные травмы.

Полицейские стали опрашивать жильцов близлежащих домов, чтобы выяснить, что произошло со студентом. Оказалось во дворах он выпивал вместе со знакомыми мужчинами. По всей видимости, у них возник конфликт, и приятели жестоко избили студента.

Как рассказали в пресс-службе полиции, обоих омичей, им по 23 года, задержали по месту их проживания. Сейчас на них возбудили уголовное дело за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Омичам грозит до 8 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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