СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-04T08:39:24+03:00

В Омской области от удара молнии полностью сгорел коттедж Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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Страшный пожар в деревне Круч Азовского района Омской области случился накануне вечером. Во время грозы в дом ударила молния, и его крыша моментально загорелась. Все произошло настолько быстро, что к моменту прибытия пожарных дом уже полностью оказался охвачен огнем.

От дома остались только стеныФото: ГУ МЧС России по Омской области

Пожар тушили 3 машины , 5 спасателей и добровольная пожарная команда. Полностью потушить пожар спасателям удалось только через два часа после его начала. Большой коттедж полностью выгорел изнутри, от него остались только голые стены. Жертв при пожаре удалось избежать – жильцы дома вовремя выбежали на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU