2019-07-04T08:16:36+03:00
Общество

Банда омичей, обналичивавшая деньги через счета организации, заработала 47 миллионов

Они организовали нелегальный банк
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Банда омичей, обналичивавшая деньги через счета организации, заработала 47 миллионовБанда омичей, обналичивавшая деньги через счета организации, заработала 47 миллионовФото: Мария ЛЕНЦ
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Все омичи работали в строительной организации, дела у которой шли не очень. Руководитель фирмы предложил своим партнерам нелегально заработать – через счета фирмы и разных подконтрольных организаций они стали проводить незаконные операции по обналичиванию денег. За свои услуги предприниматели брали с клиентов от 0,5 до 7,5%.

- Более года сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по приему денежных средств и последующей их выдаче в наличном виде. Для «обналичивания» использовались банковские карты и счета подставных лиц, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Доход от такой деятельности омичи получили существенный – около 47 миллионов рублей. Одному из организаторов, признавших свою вину, назначили 2,5 года тюрьмы общего режима. Уголовные дела других омичей еще расследуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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