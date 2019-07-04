2019-07-04T07:31:36+03:00
Происшествия

В Омске эвакуировали несколько судов

Туда пришло письмо с угрозой взрыва
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Дуэль АлексейФото: Дуэль Алексей
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В социальных сетях стало известно об эвакуации сразу в нескольких судах Омска. Сначала появилась информация об эвакуации Октябрьского районного суда, затем очевидцы сообщили об эвакуации в Куйбышевском суде. Еще через некоторое время эвакуировали и Ленинский суд. Недавно в соцсетях сообщили о такой же ситуации в Первомайском суде.

Известно, что во все суды пришло одинаковое письмо на электронную почту. Там сообщалось о том, что в здании заложено взрывное устройство. После этого все рассмотрения дел приостановили, а всех людей из зданий вывели на улицу. Сейчас здания судов проверяют кинологи с собаками и полицейские. Омичи смогут вернуться в здание только после окончания всех проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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