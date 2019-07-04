2019-07-04T07:32:07+03:00
Общество

В главном омском парке все киоски оформят в одном стиле

Они будут коричневого цвета с отделкой «под дерево»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В главном омском парке все киоски оформят одинаковоВ главном омском парке все киоски оформят одинаковоФото: пресс-служба администрации города Омска
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В едином стиле теперь будут оформлены все киоски и торговые площадки в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Для всех объектов придумали стилизацию – основной облицовочный материал - темное дерево с оттенком палисандра, основной цвет крупных объектов - черный. Цвет лотков определяется исходя из базовых корпоративных цветов парка: зеленый, желтый, синий.

- Нестационарные торговые объекты на территории парка должны соответствовать предъявляемым стандартам. Это позволит создать единый стиль и сделать внешний вид парка более гармоничным, - рассказал директор МП «ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин. - Мы стремимся к эстетичности в организации городского пространства, поэтому приводим все объекты парка к единому стилю.

Большинство киосков уже отремонтировали Фото: пресс-служба администрации города Омска

Большинство киосков уже отремонтировалиФото: пресс-служба администрации города Омска

В парке в таком стиле оформили уже 9 киосков, ожидается, что в ближайшее время так оформят и остальные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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