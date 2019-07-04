Омички пожаловались на маньяка, орудующего в районе площади Серова

СЕГОДНЯ 06:43 2019-07-04T06:43:41+03:00

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В социальных сетях появилось предупреждение о том, что в районе площади Серова орудует маньяк. Он нападает поздним вечером исключительно на женщин и с криком «Убью» преследует женщин.

Час назад на меня напал возле дома на Серова, 3 невменяемый мужик! Нападает именно на женщин с криком «убью» . До меня бежал за другой женщиной! Перегаром не пахнет, глаза бешеные, бегает очень быстро, рост 187-190! Пожалуйста, будьте осторожны, кто живет в этом районе, не ходите одни, закажите такси или попросите вас кого-то встретить! – предупредила омичка.

В комментариях отозвались и другие женщины, проживающие в этом районе. Они подтвердили, что там действительно нападает на женщин неадекватный мужчина. Впрочем, омичка, написавшая в соцсетях, уже обратилась в полицию. На мужчину составили фоторобот, его уже ищут в округе.

ИСТОЧНИК KP.RU