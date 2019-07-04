После жалобы омича на мусорную реформу УФАС пересмотрит тарифы на отходы

СЕГОДНЯ 05:20 2019-07-04T05:20:46+03:00

Возможно, с этим связано недавнее понижение платы для жителей

Изменить размер текста: A A

Получила продолжение история с жалобой омича Романа Дмитриева на мусорную реформу президенту. На прямой линии с Путиным сибиряк рассказал, что платить за вывоз отходов жители частного сектора стали больше, но по факту ничего не изменилось. Возле не благоустроенных домов даже нет контейнеров.

На сайте Кремля появился список поручений по итогам прямой линии. Одно из них звучит следующим образом.

- ФАС России должен обеспечить проведение мониторинга обоснованности изменений размера платы, вносимой гражданами за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, и при необходимости принять меры, направленные на недопущение существенного и непропорционального роста тарифов, – говорится на сайте президента.

ИСТОЧНИК KP.RU