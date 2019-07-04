СЕГОДНЯ 04:42 2019-07-04T04:42:01+03:00

Омич заплатит полмиллиона за устроенный им пожар в лесу Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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Все произошло еще в мае этого года. На улице стояла сухая и теплая погода, что только поспособствовало распространению огня. Мужчина приехал на свалку в Азовском районе, чтобы собрать металлолом и немного подзаработать, сдавая его. На свалке он зачем-то разжег костер, который моментально перекинулся растущий рядом на лес. Однако сжигать мусор вблизи леса категорически запрещено, поэтому и произошла трагедия.

- Огнем были уничтожены и повреждены лесные культуры хвойных пород на площади 2,7 га, причиненный ущерб составил 509,5 тыс. рублей. За данные деяния мужчина осужден по ч. 2 ст. 261 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, совершенные в крупном размере), - рассказали в пресс-службе лесного хозяйства региона.

Суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ. Также он должен будет возместить ущерб, а это полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU