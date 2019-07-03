В пожаре в доме под Омском спасли двух детей

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-03T13:28:57+03:00

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Страшный пожар случился в селе Приветное недалеко от Омска. Там загорелся один из частных домов, в котором две квартиры. Пожар заснял на видео один из очевидцев и выложил в социальные сети. Когда мужчина подъехал к горящему дому, уже полыхала крыши и веранда. Соседи сбежались на дым и сразу же вызвали пожарных.

Как рассказал очевидец, хозяина дома не было. В доме было двое детей, их из дыма вытащили пожарные. Также из дома вынесли опасный газовый баллон, который от высокой температуры мог взорваться. С огнем удалось справиться, однако хозяевам теперь предстоит серьезный ремонт. О причинах пожара пока не сообщается, возможно, в доме произошло замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU