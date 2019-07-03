Омичка во время семейной ссоры набросилась с ножом на мужа

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-03T12:32:15+03:00

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Все произошло в Ленинском округе Омска накануне вечером. Семейная пара сильно поссорилась, 34-летний мужчина стал оскорблять жену и грозить ей кулаками. Женщине ничего не оставалось, как схватиться за нож, который был у нее под рукой.

В полиции рассказали, что 30-летняя женщина ударила мужа ножом в живот. После, испугавшись, она вызвала медиков. Раненого мужчину госпитализировали в больницу и прооперировали. На буйную омичку завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Полицейские уже изъяли орудие преступления и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. По всей видимости, женщине придется отправиться в тюрьму. Из-за чего произошла ссора пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU