Судью в Омске лишили должности за любовную связь с преступником

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-03T11:55:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Любовная история мировой судья одного из районов города Омска Евгении Новиковой (имя и фамилия изменены) стоила ей карьеры. Евгения познакомилась с молодым человеком Сергеем Богатовым (имя и фамилия изменены). У них завязались отношения, однако вскоре Женя узнала неприятную факт из жизни Сергея – он оказался преступником и уже отсидел срок в тюрьме за тяжкое преступление. После этого Евгения решила расстаться с любовником, однако мужчина не хотел так просто отпускать свою статусную девушку. Он стал преследовать ее и настаивал на встрече.

Через некоторое время девушка сдалась под уговорами Сергея и согласилась приехать к нему домой. Там в дверях она столкнулась с еще одной женщиной и у пары на этой почве случился очередной скандал, сообщает вестник высшей квалификационной коллегии судей. Сергей так избил возлюбленную, что ей пришлось обратиться за медицинской помощью и даже написать заявление в полицию.

Через некоторое время об инциденте узнали коллеги судьи, в отношении нее начали проверку. Там выяснилось, что Новикова не раз допускала многочисленные нарушения при рассмотрении административных и уголовных дел, за ней замечали и искажение статистической отчетности. Вскоре Новикову лишили полномочий «за процессуальные нарушения и нарушения положений Кодекса судейской этики». Такое же решение поддержали и в верховном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU