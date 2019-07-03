СМИ: в омском минстрое проходят обыски

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-03T10:45:44+03:00

Это связано с завышением тарифов на электроэнергию 5 лет назад

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Сегодня прошли обыски в омском министерстве строительства, об этом сообщили в ряде СМИ. Известно, что следственный комитет изымает документы 5-летней давности, которые подписаны Станиславом Гребенщековым, руководившим минстроем как раз в тот период.

Обыски могут быть связаны с возбуждением уголовного дела по факту завышения тарифов на электроэнергию несколько лет назад. «Комсомолка» попыталась дозвониться до приемной минстроя, однако весь день там не берут трубку, что может свидетельствовать о проходящих там обысках.

Напомним, в 2017 году на Гребенщикова завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

ИСТОЧНИК KP.RU