2019-07-03T10:45:44+03:00
Общество

СМИ: в омском минстрое проходят обыски

Это связано с завышением тарифов на электроэнергию 5 лет назад
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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СМИ: в омском минстрое проходят обыскиСМИ: в омском минстрое проходят обыскиФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня прошли обыски в омском министерстве строительства, об этом сообщили в ряде СМИ. Известно, что следственный комитет изымает документы 5-летней давности, которые подписаны Станиславом Гребенщековым, руководившим минстроем как раз в тот период.

Обыски могут быть связаны с возбуждением уголовного дела по факту завышения тарифов на электроэнергию несколько лет назад. «Комсомолка» попыталась дозвониться до приемной минстроя, однако весь день там не берут трубку, что может свидетельствовать о проходящих там обысках.

Напомним, в 2017 году на Гребенщикова завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

ИСТОЧНИК KP.RU

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