2019-07-03T10:21:17+03:00
Общество

В Омске четвертый день разыскивают пропавшую женщину

Она вышла из дома и пропала
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске четвертый день разыскивают пропавшую женщинуВ Омске четвертый день разыскивают пропавшую женщинуФото: vk.com
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» объявили о поиске пропавшей 46-летней Попернацкой Ларисы. Женщина ушла из дома еще вечером 29 июня и с тех пор родственники ничего не знают о ее местонахождении.

В момент ухода она была одета в оранжевую тунику с леопардовым принтом и черные бриджи, на ногах у женщины были оранжевые босоножки. С собой Лариса взяла черную сумку.

С женщиной могло произойти все, что угодно, поэтому омичей просят помочь в поисках. Всех, кто видел пропавшую или что-то знает о ее местонахождении просят позвонить по телефонам, указанным в листовке или сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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