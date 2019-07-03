В Омске четвертый день разыскивают пропавшую женщину

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-03T10:21:17+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» объявили о поиске пропавшей 46-летней Попернацкой Ларисы. Женщина ушла из дома еще вечером 29 июня и с тех пор родственники ничего не знают о ее местонахождении.

В момент ухода она была одета в оранжевую тунику с леопардовым принтом и черные бриджи, на ногах у женщины были оранжевые босоножки. С собой Лариса взяла черную сумку.

С женщиной могло произойти все, что угодно, поэтому омичей просят помочь в поисках. Всех, кто видел пропавшую или что-то знает о ее местонахождении просят позвонить по телефонам, указанным в листовке или сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU