Соцсети: В Омске завелся голый извращенец

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-03T10:15:09+03:00

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С нестандартной проблемой столкнулись жители одного из микрорайонов. Им досаждает омич с явными психическими отклонениями. Дело в том, что неизвестный извращенец постоянно повадился демонстрировать себя голым. Причем выбирает он детские площадки, что сильно беспокоит родителей ребятишек, которые там гуляют.

- Хочу привлечь внимание к проблеме. В наших краях завелся извращенец, который показывает себя на детских площадках. Знакомые видели. Ужас, конечно, - пожаловался один из местных жителей, столкнувшихся с проблемой.

ИСТОЧНИК KP.RU