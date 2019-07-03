Соцсети: В Омске завелся голый извращенец
Он демонстрирует себя на детских площадках
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С нестандартной проблемой столкнулись жители одного из микрорайонов. Им досаждает омич с явными психическими отклонениями. Дело в том, что неизвестный извращенец постоянно повадился демонстрировать себя голым. Причем выбирает он детские площадки, что сильно беспокоит родителей ребятишек, которые там гуляют.
- Хочу привлечь внимание к проблеме. В наших краях завелся извращенец, который показывает себя на детских площадках. Знакомые видели. Ужас, конечно, - пожаловался один из местных жителей, столкнувшихся с проблемой.
ИСТОЧНИК KP.RU