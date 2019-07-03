Омичи жалуются на неработающие в центре светофоры

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-03T09:17:56+03:00

С чем связана поломка, пока неясно. Фото: ВКонтакте

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В Омске перестали работать светофоры на одном из самых оживленных перекрестков в центре города. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

- Не работают светофоры на перекрестке улиц Герцена-Фрунзе. Будьте внимательны и аккуратны, - написал один из омичей.

С чем связана поломка и когда она будет устранена, пока непонятно. Но отмечается, что в утренние часы пик в этом месте наблюдалось затрудненное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU