Омичи жалуются на неработающие в центре светофоры
Речь идет об улице Герцена
С чем связана поломка, пока неясно.Фото: ВКонтакте
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В Омске перестали работать светофоры на одном из самых оживленных перекрестков в центре города. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
- Не работают светофоры на перекрестке улиц Герцена-Фрунзе. Будьте внимательны и аккуратны, - написал один из омичей.
С чем связана поломка и когда она будет устранена, пока непонятно. Но отмечается, что в утренние часы пик в этом месте наблюдалось затрудненное движение.
ИСТОЧНИК KP.RU