2019-07-03T09:17:56+03:00
Общество

Омичи жалуются на неработающие в центре светофоры

Речь идет об улице Герцена
Станислав МУХИН
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С чем связана поломка, пока неясно.С чем связана поломка, пока неясно.Фото: ВКонтакте
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В Омске перестали работать светофоры на одном из самых оживленных перекрестков в центре города. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

- Не работают светофоры на перекрестке улиц Герцена-Фрунзе. Будьте внимательны и аккуратны, - написал один из омичей.

С чем связана поломка и когда она будет устранена, пока непонятно. Но отмечается, что в утренние часы пик в этом месте наблюдалось затрудненное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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