2019-07-03T09:07:44+03:00
Общество

Вор украл из машины омича 150 тысяч и сбежал в Краснодар

Его удалось поймать в аэропорту
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Вор украл из машины омича 150 тысяч и сбежал в КраснодарВор украл из машины омича 150 тысяч и сбежал в КраснодарФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Омич, занимавшийся установкой пластиковых окон, оставил свою машину на парковке у рынка на улице Заозерная и отлучился в магазин на 10 минут. Барсетку, в которой у него была вся дневная выручка в 150 тысяч рублей, он оставил в своей «Газели». Однако, когда он вернулся, сумки, оставленной под сидением машины, не оказалось. Мужчина в панике обратился в полицию.

- Изъятые экспертами отпечатки пальцев на двери автомобиля позволили в короткие сроки установить личность злоумышленника. В ходе розыска подозреваемого 51-летнего омича установлено, что мужчина покинул пределы Омской области. Он был задержан полицейскими в самарском аэропорту при попытке уехать в Краснодарский край, - рассказали в полиции.

Сейчас на сбежавшего омича завели уголовное дело, по которому ему может грозить 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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