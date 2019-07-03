Осенью из Омска запустят рейс в Ростов-на-Дону

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-03T08:17:34+03:00

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Уже с этой осени омичи смогут прямым рейсом летать в Ростов-на-Дону. Два города свяжет ростовская авиакомпания «Азимут». Как сообщает «Коммерсант», планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Полеты начнутся уже с 26 октября, самолеты будут летать по средам и субботам из Ростова и по четвергам и воскресеньям из Омска. Между Омском и Ростовом будут летать самолеты Sukhoi Superjet 100.

По предварительному расписанию вылет из Ростова планируют в 23:00, прибывать в Омск - в 5:40. Вылетать обратно рейс будет в 7:15 и прибывать в Ростов в 8:00. Для каждого аэропорта указано местное время.

Билетов пока в продаже нет, однако ожидается, что они появятся на сайте авиакомпании уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU