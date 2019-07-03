В Омске поймали таксиста-наркомана

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-03T07:44:38+03:00

Он возил клиентов и забирал наркотики из закладок

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Житель Ленинского округа подрабатывал таксистом, но работу он решил совместить с употреблением наркотиков. 33-летний омич развозил клиентов и заодно извлекал наркотики из тайников. Омича поймали, когда он забрал очередную партию. Все произошло недалеко от дома по улице Жуковского. Там он высадил пассажиров и забрал спрятанный бумажный сверток с наркотиками.

- По возвращению к припаркованному поблизости служебному автомобилю такси, намереваясь продолжить выполнение заказов, он был задержан сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

На омича завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Сейчас его будут рассматривать в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU