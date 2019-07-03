2019-07-03T07:05:46+03:00
Общество

В Омске ищут пропавшего парня без руки

Он уехал на заработки на мусорный полигон
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут пропавшего парня без рукиВ Омске ищут пропавшего парня без рукиФото: vk.com
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О розыске Николая Тураева объявил поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск». Волонтеры опубликовали ориентировку с фотографией 33-летнего мужчины. Омич еще 1 июля поехал на заработки на мусорный полигон недалеко от Омска – на Черлакском тракте. После этого он пропал и перестал выходить на связь с родственниками.

Из особых примет – у мужчины нет левой руки по локоть, на правом предплечье — татуировка в виде скорпиона. Он был одет в зеленую толстовку, синие спортивные трико и синие кроссовки. При себе у Николая была черно-красная сумка и белый сенсорный телефон LG.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Николая, просят позвонить в полицию по телефону 02(102 с сотового) или по телефонам волонтеров, указанных в листовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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