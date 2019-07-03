2019-07-03T06:43:31+03:00
Общество

Гулявшая с собакой омичка упала в открытый колодец

Все произошло в центре города
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Гуляя с собакой, омичка провалилась в открытый колодецГуляя с собакой, омичка провалилась в открытый колодецФото: vk.com
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В социальных сетях омичка рассказала о своем падении в открытой колодец прямо в центре города. Женщина вышла гулять с собакой, как внезапно оступилась и упала прямо в открытый люк. Ей с трудом удалось выбраться.

- На пересечении улиц Кемеровская, 134 и Осоавиахимовская стоят гаражи строительного кооператива «Первомаец 41», я гуляла с собакой, оступилась упала в люк, чудом выбралась, благо обошлось ушибами и синяками. Но там мог оказаться ребенок! - рассказала женщина.

В комментариях омичи вместо того, чтобы поддержать женщину, обвинили ее в том, что она не смотрит под ноги. Но нашлись и те, кто посетовал на коммунальщиков, которые не следят за колодцами - такое падение может оказаться смертельным. После инцидента, впрочем, колодец прикрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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