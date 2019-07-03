В Омске сбили подростка на велосипеде

СЕГОДНЯ 06:40 2019-07-03T06:40:42+03:00

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Каникулы - опасное время для подростков. Как правило, в этот период ДТП с участием детей происходит чаще обычного. Очередное такое случилось на улице Дианова. 13-летний школьник решил пересечь дорогу на велосипеде в неположенном месте. Мальчик не заметил машину. В итоге 27-летний водитель «Тойота Марк-2» сбил подростка.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Омской области, после аварии ребенка доставили в больницу с различными травмами. Проводится проверка, виновник ДТП уточняется. Но, скорее всего, правила нарушил юный велосипедист. Добавим, что это уже не первая авария летом с участием школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU