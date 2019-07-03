У омской «МЕГИ» завалился огромный флаг

СЕГОДНЯ 05:41 2019-07-03T05:41:14+03:00

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Необычную картину могли наблюдать утром те, кто оказался рядом с торговым центром "МЕГА". Там неожиданно завалился огромный флаг на 10-метровом столбе. Очевидцы выложили фото в социальных сетях. На снимке видно, как завалившийся флаг держит один из работников. Только чудом никто не пострадал. Если бы конструкция упала на прохожих или на проезжую часть, где ездят машины, трагедии было бы не избежать.

Непонятны и причины происшествия. Скорее всего, столб завалился под действием сильного ветра. Либо проблемы были в основании этой конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU