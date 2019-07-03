2019-07-03T05:22:04+03:00
Общество

На смену жаре в Омск пришли дожди и похолодание

Также обещают грозы и ветер
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На смену жаре в Омск пришли дожди и похолоданиеНа смену жаре в Омск пришли дожди и похолоданиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Омске на несколько дней задержавшееся лето вскоре быстро сменилось похолоданием и дождями. Погода испортилась сегодня, 3 июля. На наш регион вновь обрушились дожди и грозы.

По сообщениям Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Омске температура опустится до 22 градусов тепла, также на протяжении всего дня ожидается дождь с грозой. Такая же погода в город и области будет в ближайшие несколько дней. 4 июля вновь обещают дожди с грозами и похолодание до 21 градуса. Также завтра подует сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

По данным открытых интернет-источников такая погода в Омске и области задержится еще несколько дней. Потепление ожидается только к выходным, после которых в Омск вновь придет лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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