2019-07-02T14:37:48+03:00
Общество

В Омской области река Омь обрушила берег и образовала новое русло

Это произошло из-за дождей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Так берег выглядит сейчасТак берег выглядит сейчасФото: vk.com
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Фотографиями необычного природного явления в социальных сетях поделился местный житель. Оказалось, вблизи поселка Нижняя Омка, река Омь образовала новое русло. Из-за продолжительных дождей и высокого уровня воды в реке, берег реки, подмываемый с двух сторон, обрушился, и река образовала новое русло.

Так было всего 2 недели назад Фото: vk.com

Так было всего 2 недели назадФото: vk.com

Отметим, что все произошло всего за две недели. Несколько километров прежнего русла, на котором стоит часть Нижней Омки, теперь стали огромным озером-старицей. На местных жителях это никак не сказалось – подтопления территории не произошло, а уровень воды в реке в этом месте немного снизился. Однако из-за частых дождей уровень воды в Оми все же остается высоким.

Вид сверху Фото: vk.com

Вид сверхуФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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