2019-07-02T14:09:38+03:00
Общество

Семья с ребенком-инвалидом 2 года не могла получить жилье в Омской области

Чиновников не пугало даже решение суда
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Семья с ребенком-инвалидом 2 года не могла получить жилье в Омской областиСемья с ребенком-инвалидом 2 года не могла получить жилье в Омской областиФото: Анастасия Осипова
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Ребенок-инвалид из Крутинского района Омской области уже давно имеет право на такое жилье, в котором у него будет своя комната – это необходимо ему по медицинским показаниям из-за его хронического заболевания. Однако у семьи, в которой он воспитывается на это нет средств, поэтому они обратились в администрацию за помощью. Чиновники пообещали поставить семью на очередь в качестве нуждающихся в жилых помещениях по соцнайму. Однако давать квартиру семье не спешили.

Как рассказали в прокуратуре, несмотря на то, что семья имела право на внеочередное получение жилья, они простояли на очереди целых два года, и за это время жилье им никто так и не предоставил. Семье с ребенком-инвалидом приходилось ютиться в тесной комнате.

Прокурор района обратился с иском в суд. Теперь администрация района должна в ближайшее время предоставить жилье семье по решению суда. Однако неизвестно, как скоро семья все же получит долгожданную квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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