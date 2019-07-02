В Омске легковушка перевернулась на пешеходном переходе
Ее подрезала другая машина
В Омске легковушка перевернулась на пешеходном переходеФото: vk.com
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Авария с опрокидыванием случилась на улице Машиностроительная в микрорайоне Московка сегодня днем. Очевидцы рассказали об аварии в социальных сетях. Легковушка перевернулась прямо на пешеходном переходе в районе одной из остановок общественного транспорта. Машина чудом не задела пешеходов.
Как рассказали очевидцы аварии, перевернувшаяся легковушка ехала с достаточно большой скоростью в тот момент, как ее подрезала другая машина. За рулем перевернувшегося автомобиля находился пожилой человек. Омичи рассказали, что после аварии ему вызвали медиков.
В причинах аварии сейчас будут разбираться полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU