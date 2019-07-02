СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-02T13:02:36+03:00

Омич угнал трактор, не понял, как им управлять и бросил на соседней улице Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Владелец двух транспортных средств в Знаменском районе заявил в полицию об угоне техники с местного предприятия. Оказалось, что ночью в минувшие выходные работник этой организации выпивал в машине у своего знакомого рядом со спецтехникой. Под утро он хотел отправиться домой, но его машина не завелась, и поэтому он решил воспользоваться техникой предприятия, на котором работал. Ему на глаза попался трактор «К-700А», на котором он и решил поехать.

Однако в скором времени мужчина понял, что не может управлять трактором и бросил его на соседней улице. После он решил вернуться и взял машину «попроще» - он завел автомобиль «УРАЛ 5557» и на нем уже добрался домой.

- В районном отделе полиции возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», - рассказали в пресс-службе полиции.

Известно, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, причины его поступка до сих пор не ясны.

ИСТОЧНИК KP.RU